30 сэйвов Василевского и 2 очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Виннипег"

"Тампа-Бэй" обыграла "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). "Лайтнинг" одержал вторую победу подряд.

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился двумя голеыми передачами и был признан второй звездой встречи. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Виннипег" - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Гурд - 18 (Палат, Джирарди), 1:34 - 1:0. Уилер - 18 (бол., Лайне, Трауба), 6:31 - 1:1. Эрне - 7 (Жозеф, Чирелли), 28:58 - 2:1. Стэмкос - 34 (бол., Хедман, Кучеров), 34:26 - 3:1. Пакетт - 10 (Жозеф, Эрне), 44:20 - 4:1. Пойнт - 37 (бол., Кучеров, Стэмкос), 49:50 - 5:1. Трауба - 5 (бол., Хеллебайк), 55:03 - 5:2.

Вратари: Василевский - Хеллебайк (Броссуа, 34:11, Хеллебайк, 37:27).

Штраф: 10 - 12.

Броски: 38 (14+13+11) - 32 (5+10+17).

Наши: Кучеров (19.58/3/0), Сергачев (19.52/2/0) - Куликов (18.54/1/0).

6 марта. Тампа. Amalie Arena.