30 сейвов Варламова принесли "Колорадо" победу над "Ванкувером"

"Колорадо" по буллитам обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2.

В составе победителей отличились Натан Маккиннон, Микко Рантанен и Карл Седерберг. За "Кэнакс" шайбы забросили Антуан Руссель и Джош Лейво.

Российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов отразил 30 бросков из 32 и 5 из 6 буллитов. Защитник "Эвеланш" Никита Задоров и форвард "Ванкувера" Николай Голдобин результативными действиями не отметились.

НХЛ



Регулярный чемпионат



"Колорадо Эвеланш" - "Ванкувер Кэнакс" - 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)



Голы: Маккиннон - 33 (Андригетто, Уилсон), 8:19 - 1:0. Руссель - 8 (Бига, Бозер), 9:13 - 1:1. Рантанен - 27 (бол., Ландескуг), 18:26 - 2:1. Лейво - 12 (Спунер, Бига), 56:58 - 2:2.



Победный буллит: Седерберг.



Вратари: Варламов - Маркстрем.



Штраф: 12 - 8.



Броски: 45 (17+12+12+4) - 32 (8+12+9+3).



Наши: Задоров (22.14/4/0) - Голдобин (19.38/5/0).



28 февраля. Денвер. Pepsi Center.

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