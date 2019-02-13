30 сэйвов Худобина и 2 очка Радулова принесли "Далласу" победу над "Флоридой"

"Флорида" на своем льду проиграла "Далласу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:3). "Пантерз" потерпел второе поражение кряду.

Российский вратарь "Старз" Антон Худобин отразил все 30 бросков по своим воротам, а его одноклубник и соотечественник Александр Радулов отметился двумя голевыми передачами.

Богдан Киселевич и Евгений Дадонов очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Даллас" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Сегин - 23 (Хинтс, Радулов), 11:47 - 0:1. Линделл - 8 (Сегин, Бенн), 32:39 - 0:2. Сегин - 24 (п.в., Радулов), 57:48 - 0:3.

Вратари: Луонго (56:59 - 57:48) - Худобин.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 30 (8+12+10) - 19 (7+5+7).

Наши: Дадонов (16.39/2/0), Киселевич (15.11/0/0) - Ничушкин (7.42/0/0), Радулов (21.53/1/+3).

13 февраля. Майами. BB&T Center.