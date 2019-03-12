30 сэйвов Георгиева не спасли "Рейнджерс" от поражения в матче с "Эдмонтоном"

"Эдмонтон" обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Леона Драйзайтля. Тажке форвард сделал две результативные передачи.

Форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич отыграл 14 минут 25 секунд, Владислав Наместников провел на площадке 20 минут 40 секунд. Голкипер Александр Георгиев отразил 30 бросков из 33-х.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Рейнджерс" - 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Макдэвид - 34 (бол., Чейссон, Драйзайтль), 6:08 - 1:0. Беннинг - 3 (Драйзайтль, Кассиан), 8:02 - 2:0. Лемье - 11 (Шаттенкирк), 31:29 - 2:1. Хауден - 5 (Лемье), 41:33 - 2:2. Драйзайтль - 42 (Макдэвид, Нерс), 60:35 - 3:2.

Вратари: Коскинен - Георгиев.

Штраф: 24 - 18.

Броски: 33 (8+14+10+1) - 30 (8+11+11+0).

Наши: - - Бучневич (14.25/2/+1), Наместников (20.40/1/-1).

12 марта. Эдмонтон. Rogers Place.