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30 из 32 клубов НХЛ намерены заполнять трибуны на 100 процентов в новом сезоне

11:54
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Большинство клубов НХЛ в сезоне-2021/22 собираются пускать 100 процентов болельщиков на арены, сообщает Reuters.

По сведениям источника, единственными городами, где местные команды не смогут пускать всех болельщиков, станут Ванкувер и Монреаль. «Баффало», «Калгари», «Монреаль», «Рейнджерс», «Оттава», «Сан-Хосе», «Сиэтл», «Торонто», «Ванкувер» и «Виннипег» планируют запрашивать у болельщиков сертификат о вакцинировании от коронавируса.

В то же время на домашних матчах «Анахайма», «Бостона», «Чикаго», «Эдмонтона», «Лос-Анджелеса», «Нэшвилла», «Айлендерс» и «Сент-Луиса» будет достаточно предъявления отрицательного ПЦР-теста. 11 из 32 клубов НХЛ не будут требовать от болельщиков носить маску во время матчей.

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Сергей Разин все материалы автора

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