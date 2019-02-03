3 очка Тарасенко принесли "Сент-Луису" победу над "Коламбусом", Панарин набрал 2

"Сент-Луис" на выезде обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Победная шайба на счету форварда Владимира Тарасенко. Всего в этой встрече он набрал 3 (1+2) очка и заработал "+2".

На счету нападающего "Блю Джэкетс" Артемия Панарина 2 результативные передачи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Сент-Луис" - 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Голы: О`Райлли - 19 (Пьетранджело, Тарасенко), 8:28 - 0:1. Гуннарссон - 3 (Шенн, Тарасенко), 19:15 - 0:2. Бьоркстранд - 9 (Панарин), 46:15 - 1:2. Тарасенко - 18 (О`Райлли, Шенн), 46:49 - 1:3. Дюбуа - 19 (Панарин, Аткинсон), 57:23 - 2:3. Сундквист - 11 (п.в., Шенн), 59:30 - 2:4.

Вратари: Корписало (57:00 - 57:23, 58:32 - 59:30) - Биннингтон.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 20 (5+8+7) - 33 (8+11+14).

Наши: Панарин (21.28/2/-1) - Барбашев (10.31/2/-1), Тарасенко (17.09/5/+2).

3 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.