3 очка Панарина помогли "Коламбусу" обыграть "Чикаго"

"Коламбус" на выезде выиграл у "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).

Российский нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин оформил дубль и сделал голевую передачу, а его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский, отразил 39 из 41 броска по своим воротам. Панарин был признан первой звездой встречи, а Бобровский - второй.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Коламбус" - 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Голы: Дюбуа - 22 (Савар), 12:36 - 0:1. Кейн - 35 (бол., Дебринкэт, Стром), 16:14 - 1:1. Панарин - 23 (Бьоркстранд, Дюбуа), 16:31 - 1:2. Аткинсон - 32 (Панарин, Мюррей), 19:22 - 1:3. Тэйвз - 27 (Густафссон, Кейн), 39:26 - 2:3. Панарин - 24 (Джонс, Мюррей), 40:12 - 2:4. Андерсон - 20 (Мюррей), 55:16 - 2:5.

Вратари: Уорд - Бобровский.

Штраф: 2 - 2.

Броски: 41 (15+20+6) - 30 (13+9+8).

Наши: Анисимов (15.24/3/-2) - Панарин (20.39/5/+4).

17 февраля. Чикаго. United Center.