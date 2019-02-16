3 очка Наместникова и 2 очка Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Баффало"

"Рейнджерс" на выезде обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). Российский вратарь гостей Александр Георгиев сделал 31 сэйв. Его одноклубники и соотчественники Павел Бучневич и Владислав Наместников набрал 2 (1+1) и 3 (2+1) очка соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Рейнджерс" - 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)

Голы: Нивс - 3 (Смит), 4:09 - 0:1. Фаст - 8 (Наместников, Дианджело), 14:03 - 0:2. Скиннер - 35 (Поминвилль), 20:53 - 1:2. Веси - 13 (Бучневич, Хэйс), 21:51 - 1:3. Скиннер - 36 (бол., Райнхарт, Далин), 36:56 - 2:3. Бучневич - 11 (Хэйс, Шаттенкирк), 55:59 - 2:4. Наместников - 5, 56:07 - 2:5. Наместников - 6 (п.в., Стром, Цуккарелло), 59:02 - 2:6.

Вратари: Улльмарк (56:55 - 59:02) - Георгиев.

Штраф: 7 - 13.

Броски: 33 (11+9+13) - 29 (12+9+8).

Наши: - - Бучневич (14.10/1/+2), Наместников (17.36/2/+3).

16 февраля. Баффало. KeyBank Center.