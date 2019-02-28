3 очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Рейнджерс"

"Рейнджерс" на своем льду проиграл "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ). "Лайтнинг" продлил победную серию, которая теперь составляет 10 игр.

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 33 из 36 бросков по своим воротам.

Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев сделал 26 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Тампа-Бэй" – 3:4 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)

Голы: Джонсон – 22 (Кучеров, Строльман), 7:52 – 0:1. Миллер – 12 (бол., Кучеров, Хедман), 14:57 – 0:2. Зибанежад – 27 (Веси, Дианджело), 20:56 – 1:2. Джирарди – 4 (Стэмкос, Пойнт), 22:53 – 1:3. Веси – 16 (Клаессон, Шаттенкирк), 23:23 – 2:3. Нивс – 4 (Стром, Наместников), 34:14 – 3:3. Хедман – 8 (Кучеров, Стэмкос), 63:25 – 3:4.

Вратари: Георгиев – Василевский.

Штраф: 11 – 17.

Броски: 36 (9+17+9+1) – 30 (14+8+6+2).

Наши: Бучневич (16.47/5/0), Наместников (21.23/1/0) – Кучеров (20.19/3/+1), Сергачев (13.21/1/0).

28 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.