3 очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Сент-Луисом»

«Тампа» на своем льду проиграла «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4). «Блюз» прервали трехматчевую победу «Лайтнинг».

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка, как и его соотечественник из команды соперника Иван Барбашев (3 голевые передачи), который был признан третьей звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Голы: Кучеров — 9 (Пойнт), 23:53 — 1:0. Сундквист — 7 (мен., Барбашев, Боумистер), 25:31 — 1:1. Сундквист — 8 (Барбашев, Бозак), 28:40 — 1:2. Чирелли — 6 (Макдона, Кучеров), 31:39 — 2:2. Сэнфорд — 3 (Барбашев, Бозак), 48:21 — 2:3. Шенн — 13 (бол., О`Райлли, Шворц), 51:07 — 2:4. Пойнт — 8 (бол., Кучеров, Шаттенкирк), 54:23 — 3:4.

Вратари: Василевский (58:11) — Биннингтон.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (10+12+13) — 33 (12+13+8).

Наши: Кучеров (22.53/7/+1), Сергачев (18.11/3/0) — Барбашев (17.04/0/+3).

28 ноября. Тампа. Amalie Arena.

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