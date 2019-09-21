3 очка Костина помогли «Сент-Луису» обыграть «Виннипег»

«Виннипег» проиграл «Сент-Луису» в контрольном матче (3:4 ОТ). Российский нападающий «Блюз» Клим Костин отметился голом и двумя голевыми передачами.

НХЛ

Контрольный матч

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Костин — 2 (Блэй), 5:32 — 0:1. Эдмундсон — 1 (Костин, Блэй), 12:11 — 0:2. Элерс — 1, 12:49 — 1:2. Лаури — 1 (Элерс, Копп), 26:53 — 2:2. Бурк — 1 (Летестю, Хейнола), 56:59 — 3:2. Перрон — 1 (Пулио, Блэй), 59:27 — 3:3. Перрон — 2 (Боумистер, Костин), 61:58 — 3:4.

Вратари: Хеллебайк (26:48 — 26:53) — Аллен (Хуссо, 40:00, 58:37 — 59:27).

Броски: 31 (9+11+10+1) — 19 (4+8+6+1).

Наши: Чибисов (10.36/2/0) — Костин (15.18/5/+3).

21 сентября. Виннипег. Bell MTS Place.