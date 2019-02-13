3 очка Ферланда помогли "Каролине" обыграть "Оттаву"

"Оттава" на своем льду проиграла "Каролине" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). 3 (1+2) очка в составе победителей набрал Майкл Ферланд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Каролина" - 1:4 (1:0, 0:0, 0:4)

Голы: Стоун - 26 (Сиси, Тирни), 12:09 - 1:0. Ферланд - 15 (Хэмилтон), 40:16 - 1:1. Уильямс - 14 (бол., Ферланд, Ахо), 47:29 - 1:2. Терявяйнен - 16 (бол., Нидеррайтер, Уильямс), 49:03 - 1:3. Терявяйнен - 17 (Ферланд), 56:10 - 1:4.

Вратари: Нильссон - Макэлхинни.

Штраф: 20 - 6.

Броски: 26 (7+14+5) - 37 (12+10+15).

Наши: - - Свечников (14.55/4/0).

13 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.