29 сэйвов Бобровского позволили "Коламбусу" победить "Миннесоту"

"Коламбус" нанес поражение "Миннесоте" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. Дублем в составе гостей отметился форвард Кэм Аткинсон. Ворота "Блю Джэктс" защищал Сергей Бобровский. Российский голкипер отразил 29 бросков из 31.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" – "Коламбус" – 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)
Голы: Аткинсон - 16 (Дубински), 10:05 - 0:1. Джонсон - 2 (Саад, Веннберг), 23:29 - 0:2. Аткинсон - 17 (Мюррей, Нутиваара), 23:44 - 0:3. Гранлунд - 10 (бол., Сперджен, Койву), 25:58 - 1:3. Джонс - 7 (Саад, Фолиньо), 37:35 - 1:4. Зукер - 9 (Гранлунд, Сперджен), 40:24 - 2:4.
Вратари: Дубник (57:52) - БОБРОВСКИЙ.
Штраф: 26 - 28.
Броски: 31 (8+7+16) - 25 (8+10+7).
Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Werewolf
Могу ответить в тон твоему сообщению - облажался с баяном - сиди и не умничай........
20:59
Werewolf
spetrov Werewolf, далеко не все. Что касается первой игры среди 4-х лиг за всю историю, думаю, точно. А даже если и в курсе сам - сидишь и молчишь. Ничего с тобой не случится, если прочитаешь еще раз._________Сразу видно, что ты тут нечастый гость........можешь посмотреть посты за последние три игры Коламбуса.......там вовсю обсуждалось побьют или нет и про столкновение двух серий было так же написано. Не стоит мне говорить ЧТО ИМЕННО мне делать и я не скажу, куда тебе идти.......
20:59
spetrov
...Тем более что подобную информацию, по идее, надо размещать тут же в информации о матче.
18:07
spetrov
Werewolf, далеко не все. Что касается первой игры среди 4-х лиг за всю историю, думаю, точно. А даже если и в курсе сам - сидишь и молчишь. Ничего с тобой не случится, если прочитаешь еще раз.
18:04
Werewolf
spetrov________Да все давно в курсе. Сидим и ждем, одержат ли они 18 побед
16:50
spetrov
Эта игра была 1-ой среди 4 основных лиг североамериканского спорта, в которой участвовали команды, выигравшие до нее как минимум по 12 игр подряд. Columbus с 15-ю победами повторил 2 показатель за всю историю NHL. Такие же показатели у New York Islanders (1981-82) и Pittsburgh Penguins (2012-13). Рекорд принадлежит тем же Pittsburgh Penguins (1992-93) - 17 побед подряд.
12:53
Упёртый русский
Битва самой забивающей команды (и это Коламбус, как не удивительно!) с самой не пропускающей! Серёга - лучший!
12:31