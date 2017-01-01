04:53 | ХОККЕЙ — НХЛ

29 сэйвов Бобровского позволили "Коламбусу" победить "Миннесоту"

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"Коламбус" нанес поражение "Миннесоте" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. Дублем в составе гостей отметился форвард Кэм Аткинсон. Ворота "Блю Джэктс" защищал Сергей Бобровский. Российский голкипер отразил 29 бросков из 31.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Коламбус" – 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Голы: Аткинсон - 16 (Дубински), 10:05 - 0:1. Джонсон - 2 (Саад, Веннберг), 23:29 - 0:2. Аткинсон - 17 (Мюррей, Нутиваара), 23:44 - 0:3. Гранлунд - 10 (бол., Сперджен, Койву), 25:58 - 1:3. Джонс - 7 (Саад, Фолиньо), 37:35 - 1:4. Зукер - 9 (Гранлунд, Сперджен), 40:24 - 2:4.

Вратари: Дубник (57:52) - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 26 - 28.

Броски: 31 (8+7+16) - 25 (8+10+7).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Werewolf

Могу ответить в тон твоему сообщению - облажался с баяном - сиди и не умничай........

20:59

Werewolf

spetrov Werewolf, далеко не все. Что касается первой игры среди 4-х лиг за всю историю, думаю, точно. А даже если и в курсе сам - сидишь и молчишь. Ничего с тобой не случится, если прочитаешь еще раз._________Сразу видно, что ты тут нечастый гость........можешь посмотреть посты за последние три игры Коламбуса.......там вовсю обсуждалось побьют или нет и про столкновение двух серий было так же написано. Не стоит мне говорить ЧТО ИМЕННО мне делать и я не скажу, куда тебе идти.......

20:59

spetrov

...Тем более что подобную информацию, по идее, надо размещать тут же в информации о матче.

18:07

spetrov

Werewolf, далеко не все. Что касается первой игры среди 4-х лиг за всю историю, думаю, точно. А даже если и в курсе сам - сидишь и молчишь. Ничего с тобой не случится, если прочитаешь еще раз.

18:04

Werewolf

spetrov________Да все давно в курсе. Сидим и ждем, одержат ли они 18 побед

16:50

spetrov

Эта игра была 1-ой среди 4 основных лиг североамериканского спорта, в которой участвовали команды, выигравшие до нее как минимум по 12 игр подряд. Columbus с 15-ю победами повторил 2 показатель за всю историю NHL. Такие же показатели у New York Islanders (1981-82) и Pittsburgh Penguins (2012-13). Рекорд принадлежит тем же Pittsburgh Penguins (1992-93) - 17 побед подряд.

12:53

Упёртый русский

Битва самой забивающей команды (и это Коламбус, как не удивительно!) с самой не пропускающей! Серёга - лучший!

12:31

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