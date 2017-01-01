29 сэйвов Бобровского позволили "Коламбусу" победить "Миннесоту"

"Коламбус" нанес поражение "Миннесоте" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. Дублем в составе гостей отметился форвард Кэм Аткинсон. Ворота "Блю Джэктс" защищал Сергей Бобровский. Российский голкипер отразил 29 бросков из 31.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Коламбус" – 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Голы: Аткинсон - 16 (Дубински), 10:05 - 0:1. Джонсон - 2 (Саад, Веннберг), 23:29 - 0:2. Аткинсон - 17 (Мюррей, Нутиваара), 23:44 - 0:3. Гранлунд - 10 (бол., Сперджен, Койву), 25:58 - 1:3. Джонс - 7 (Саад, Фолиньо), 37:35 - 1:4. Зукер - 9 (Гранлунд, Сперджен), 40:24 - 2:4.

Вратари: Дубник (57:52) - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 26 - 28.

Броски: 31 (8+7+16) - 25 (8+10+7).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.