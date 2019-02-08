29 сэйвов Бобровского помогли "Коламбусу" обыграть "Аризону"

"Коламбус" на выезде обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Это пятое подряд поражение "Койотс".

Российский вратарь "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Коламбус" – 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Голы: Седлак – 3 (Хянникяйнен), 3:02 – 0:1. Савар – 4 (Андерсон, Дженнер), 17:13 – 0:2. Истерли – 5 (Казинс, Фишер), 24:20 – 1:2. Гарлэнд – 11 (Истерли), 26:03 – 2:2. Андерсон – 18 (бол., Джонс, Веннберг), 30:24 – 2:3. Дженнер – 10, 53:52 – 2:4.

Вратари: Кюмпер (57:32) – Бобровский.

Штраф: 4 – 6.

Броски: 31 (9+12+10) – 33 (17+10+6).

Наши: – – Панарин (16.11/2/-1).

8 февраля. Глендейл. Gila River Arena.