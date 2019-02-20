29 сэйвов Бобровского не спасли "Коламбус" от поражения

"Монреаль" обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). "Канадиенс" прервал четырехматчевую серию поражений.
Российский вратарь "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" - "Коламбус" - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Голы: Доми - 20 (Райлли), 1:21 - 1:0. Байрон - 11 (Котканиеми, Уэбер), 17:12 - 2:0. Андерсон - 21 (Дженнер), 21:05 - 2:1. Фолиньо - 15 (Андерсон, Дженнер), 49:07 - 2:2. Татар - 19 (Бенн, Котканиеми), 53:08 - 3:2.
Вратари: Прайс - Бобровский (58:19).
Штраф: 14 - 16.
Броски: 32 (12+7+13) - 33 (9+12+12).
20 февраля. Монреаль. Centre Bell.
Дополнительная информация
Загрузка...