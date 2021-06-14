29-летний защитник «Далласа» объявил о завершении карьеры
23:13
Защитник «Далласа» Стивен Джонс объявил о завершении карьеры. 29-летний хоккеист не сможет больше играть из-за проблем со здоровьем, сообщает Dallas Morning News.
Он получил сотрясение мозга в октябре 2017 года, после которого так и не смог полноценно восстановиться. Всего в лиге Джонс успел провести 167 матчей, в которых набрал 33 (15+18) очка.
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