28 сейвов Худобина не спасли фарм-клуб «Далласа» от поражения в матче АХЛ

«Техас» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил в овертайме «Манитобе Мус» со счетом 1:2.

Вратарь фарм-клуба «Далласа» Антон Худобин отразил 28 бросков из 30.

В текущем сезоне 36-летний россиянин провел 6 матчей в АХЛ, в которых пропустил 14 шайб при 90,4 процента отраженных бросков.