27 сэйвов Бобровского помогли "Коламбусу" обыграть "Колорадо"

"Коламбус" на выезде выиграл у "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). "Блю Джэкетс" прервал пятиматчевую серию поражений, а "Эвеланш" потерпел четвертое поражение кряду.

Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин отметился голевой передачей

Защитник "Колорадо" Никита Задоров​ отметился голом, который стал для него 5-м в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Коламбус" - 3:6 (2:2, 1:1, 0:3)

Голы: Бьоркстранд - 10 (Веннберг, Савар), 0:53 - 0:1. Джонсон - 4, 11:59 - 1:1. Дюбуа - 20 (Харрингтон, Кукан), 13:02 - 1:2. Задоров - 5 (Маккиннон, Джонсон), 18:37 - 2:2. Жирар - 3 (Бурк, Дрис), 34:06 - 3:2. Аткинсон - 29 (Панарин), 39:41 - 3:3. Андерсон - 17 (Дженнер, Кукан), 50:29 - 3:4. Веннберг - 2 (бол., Джонс, Дюклер), 52:11 - 3:5. Дюбуа - 21 (п.в., Веренски, Дженнер), 58:32 - 3:6.

Вратари: Грубауэр (57:26 - 58:32) - Бобровский.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 30 (11+14+5) - 37 (6+12+19).

Наши: Задоров (17.21/2/-2) - Панарин (21.27/3/+2).

6 февраля. Денвер. Pepsi Center.