27 сэйвов Бобровского не спасли "Коламбус" от поражения в матче с "Калгари"

"Калгари" на своем льду обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Для "Блю Джэкетс" это второе подряд поражение.

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Коламбус" - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Голы: Веренски - 11 (Панарин), 10:25 - 0:1. Годро - 35 (Райан, Чарник), 12:44 - 1:1. Манджапане - 5 (Янковски, Чарник), 19:52 - 2:1. Фролик - 15 (Броди, Джиордано), 20:35 - 3:1. Бьоркстранд - 15 (бол., Андерсон, Веренски), 45:28 - 3:2. Ткачак - 33 (п.в., Баклунд, Фролик), 59:09 - 4:2.

Вратари: Риттих - Бобровский (57:43 - 57:44, 57:56 - 59:09, 59:18 - 59:34).

Штраф: 11 - 7.

Броски: 31 (14+11+6) - 33 (9+12+12).

Наши: - - Панарин (23.22/4/-1).

20 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.