26 сэйвов Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Вашингтоном»

«Айлендерс» на своем льду потерпел поражение от «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российские игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов очков не набрали.

Ворота хозяев защищал россиянин Семен Варламов, отразивший 26 из 28 бросков, а у гостей 25 сэйвов сделал другой российский голкипер Илья Самсонов.

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Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Врана — 2 (Эллер, Гудас), 10:25 — 0:1. Тэйвз — 1 (Бовилье, Комаров), 12:27 — 1:1. Оши — 1 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 37:43 — 1:2.

Вратари: Варламов (58:53) — Самсонов.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 26 (9+9+8) — 28 (10+8+10).

?Наши: — - Овечкин (20.08/2/0), Орлов (22.56/1/0).

5 октября. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

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