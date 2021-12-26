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Звездный час русского суперфорварда в НХЛ: 25 лет пента-трику Федорова «Вашингтону»

17:45
Сергей Федоров. Фото Reuters
Сергей Федоров. Фото Reuters
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Главный тренер ЦСКА и ассистент в сборной России Сергей Федоров ровно 25 лет назад сделал пента-трик в матче НХЛ «Детройт» — «Вашингтон» (5:4 ОТ).

Встреча прошла 26 декабря 1996 года. В то время за «Детройт» играла знаменитая «Русская пятерка» (Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов, Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов) под руководством тренера Скотти Боумена.

Пять шайб Федорова в составе «Детройта» — уникальное достижение. С тех пор никому из российских игроков этого сделать не удалось. За всю историю НХЛ пента-трик оформляли всего 62 раза.

Федоров трижды выигрывал Кубок Стэнли. Кроме того, он — трехкратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийский игр-1998 и бронзовый призер Олимпиады-2002.

На протяжении многих лет Федоров был лидером по числу очков в регулярных чемпионатах НХЛ среди россиян. С 6 февраля 2019 занимает второе место после Александра Овечкина.

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Роман Шишов все материалы автора
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