24 секунды. Ткачак забросил первую шайбу сезона-2019/20 в НХЛ

«Оттава» открыла счет в первом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». Уже на 24-й секунде Брэди Ткачак забросил первую шайбу нового сезона в североамериканской лиге.

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