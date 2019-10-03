24 секунды. Ткачак забросил первую шайбу сезона-2019/20 в НХЛ
02:20
«Оттава» открыла счет в первом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». Уже на 24-й секунде Брэди Ткачак забросил первую шайбу нового сезона в североамериканской лиге.
#Sens strike first this season.— Ottawa Senators (@Senators) October 2, 2019
GOAL: Tkachuk (1)
ASSIST: Brown (1) pic.twitter.com/6O6F8MHTMP
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