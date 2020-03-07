22 года назад Гретцки забросил свою 1000-ю шайбу в карьере

22 года назад в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:6) нападающий «Рейнджерс» Уэйн Гретцки забросил свою 1000-ю шайбу в карьере. Юбилейный гол форвард забил на 16-й минуте второго периода в ворота Мартена Бродера, реализовав большинство.

17-ю годами ранее Гретцки стал первым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось до 21 года записать на свой счет шесть хет-триков в сезоне. В тот день он забросил четыре шайбы и его «Эдмонтон» одержал победу над «Филадельфией» — 5:3. Это был 145-й матч Гретцки в НХЛ, и он забросил в них 100 шайб.

Гретцки — лучший бомбардир, снайпер и ассистент в истории НХЛ.