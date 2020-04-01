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22 года исполнилось знаменитой драке вратарей «Колорадо» и «Детройта»

11:22
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Ровно 22 года назад, 1 апреля 1998 года, произошла одна из самых знаменитых драк вратарей в истории НХЛ. В поединке на льду схлестнулись Патрик Руа, защищавший ворота «Колорадо», и Крис Осгуд из «Детройта».

Драка была спровоцирована стычкой полевых игроков команд у борта, затем к ним попытался подключиться Руа, но его оттеснил судья, тогда голкипер «Колорадо» сцепился с Осгудом, который также покинул ворота и направился в центр площадки.

22 года знаменитому побоищу «Детройта» и «Колорадо». В драку снова полез легендарный вратарь Руа

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