20-летний форвард «Каролины» пропустит предсезонку после операции по удалению яичка

Нападающий «Каролины» Стелио Маттеос пропустит предсезонку из-за операции по удалению яичка, информирует официальный сайт НХЛ. Этим летом он уже прошел несколько курсов химиотерапии.

Рак форварду диагностировали в июне, спустя два дня после того, как он помог «Шарлотт Чекерс» выиграть Кубок Колдера, и за три дня до дня рождения хоккеиста.

Ожидается, что Маттеос сможет полностью выздороветь, после чего сможет вернутся к тренировкам в составе «Каролины».