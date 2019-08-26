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20-летний форвард «Каролины» пропустит предсезонку после операции по удалению яичка

20:17
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Нападающий «Каролины» Стелио Маттеос пропустит предсезонку из-за операции по удалению яичка, информирует официальный сайт НХЛ. Этим летом он уже прошел несколько курсов химиотерапии.

Рак форварду диагностировали в июне, спустя два дня после того, как он помог «Шарлотт Чекерс» выиграть Кубок Колдера, и за три дня до дня рождения хоккеиста.

Ожидается, что Маттеос сможет полностью выздороветь, после чего сможет вернутся к тренировкам в составе «Каролины».

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