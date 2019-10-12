2 очка Свечникова помогли «Каролине» подняться на первое место в лиге

«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Айлендерс» — 5:2. Хозяева более чем в два раза перебросали гостей — 40:19. На счету российского форварда Андрея Свечникова гол в пустые ворота в меньшинстве, результативная передача, показатель полезности «+2», 4 минуты штрафа, 3 броска в створ и 2 силовых приема за 17.00 на льду.

Голкипер «островитян» Семен Варламов остался на скамейке запасных.

«Каролина» одержала пятую победу подряд и с 10 очками возглавила турнирную таблицу лиги. У «Айлендерс» 2 балла после 4 матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Айлендерс» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Терявяйнен — 2 (Хэмилтон, Нидеррайтер), 3:57 — 1:0. Нельсон — 2 (бол., Бэйли, Эберле), 8:36 — 1:1. Песке — 2 (Свечников), 14:42 — 2:1. Бойчак — 1 (бол., Нельсон, Эберле), 21:53 — 2:2. Хаула — 4 (Нечас), 35:09 — 3:2. Хэмилтон — 3 (Нидеррайтер, Славин), 39:01 — 4:2. Свечников — 1 (п.в., Стаал), 59:10 — 5:2.

Вратари: Мразек — Грайсс (58:16 — 59:10).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 40 (16+9+15) — 19 (8+9+2).

Наши: Свечников (17.00/3/+2) — -.

12 октября. Роли. PNC Arena.

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