2 очка Овечкина и 2 очка Орлова помогли "Вашингтону" обыграть "Филадельфию"

"Филадельфия" на своем льду проиграла "Вашингтону" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5). "Кэпиталз" одержал пятую победу кряду.

Российский нападающий гостей Александр Овечкин отметился голом и голевой передачей, а его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов сделал две голевые передачи.

Иван Проворов и Евгений Кузнецов очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Вашингтон" - 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)

Голы: Уилсон - 19 (Овечкин, Орлов), 5:55 - 0:1. Коннолли - 17 (Хагелин, Нисканен), 14:16 - 0:2. Овечкин - 46 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 22:32 - 0:3. Бураковски - 10 (Бойд, Орлов), 24:18 - 0:4. Бэкстрем - 16 (Врана, Дженсен), 25:37 - 0:5. Майерс - 1 (Жиру, Кутюрье), 39:48 - 1:5. Жиру - 20 (Линдблум, Кутюрье), 40:10 - 2:5. Лотон - 10 (Макдональд, Раффль), 47:48 - 3:5.

Вратари: Эллиотт (Тэлбот, 24:18, 56:49 - 57:07, 57:40 - 59:37) - Холтби.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 30 (7+9+14) - 35 (15+10+10).

Наши: Проворов (23.17/0/-1) - Кузнецов (18.09/3/+1), Овечкин (19.11/1/0), Орлов (20.43/3/+3).

7 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.