«Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Айлендерс» — 4:3. Российский форвард хозяев Никита Гусев набрал 2(1+1) очка и стал третьей звездой встречи, у него показатель полезности «+2». У Михаила Мальцева «-1» за 15.39. Нико Хишир оформил ассистентский хет-трик.

В параллельной встрече «Баффало» обыграл «Торонто» — 5:3. Форвард канадской команды Егор Коршков сыграл 14.11. Самым результативным игроком матча стал нападающий «клинков» Сэм Райнхарт, набравший 3 (1+2) очка.

НХЛ. Контрольные матчи

«Нью-Джерси Дэвилз» (Нью-Джерси) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Боквист — 1 (бол., Хишир, Братт), 2:39 — 1:0. Комаров — 1 (Добсон, Пелеч), 14:25 — 1:1. Гусев — 2 (Хишир), 28:31 — 2:1. Барзал — 1 (Хикки, Эберле), 30:19 — 2:2. Батчер — 2 (Хишир, Гусев), 36:50 — 3:2. Койвула — 1 (Кюнхакль), 45:59 — 3:3. Боквист — 2 (бол., Батчер, Братт), 55:57 — 4:3.

Вратари: Шнайдер — Грайсс (Коро, 40:00, 58:20).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 21 (4+7+10) — 45 (9+15+21).

Наши: Гусев (17.13/3/+2), Мальцев (15.39/1/-1) — -.

22 сентября. Нью-Джерси. Prudential Center.

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