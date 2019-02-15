2 очка Анисимова помогли "Чикаго" выиграть у "Нью-Джерси"

"Чикаго" на своем льду обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Это второе подряд поражение "Дэвилз".

Российский нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов отметился голом и голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Нью-Джерси" - 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Голы: Сиверсон - 8 (Сени), 7:14 - 0:1. Зэйджак - 13 (бол., Юханссон, Братт), 16:42 - 0:2. Кейн - 34 (Сикура, Анисимов), 18:17 - 1:2. Каджула - 10 (Кейн, Кит), 20:20 - 2:2. Тэйвз - 26 (Куккук, Кейн), 33:12 - 3:2. Анисимов - 9 (Густафссон, Саад), 53:36 - 4:2. Саад - 19 (мен.), 55:15 - 5:2.

Вратари: Уорд (18:12 - 18:17) - Шнайдер.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 36 (13+15+8) - 43 (14+10+19).

Наши: Анисимов (15.35/2/+2) - -.

15 февраля. Чикаго. United Center.