19-летний Пауэр прокомментировал дебют в НХЛ за «Баффало»

Защитник «Баффало» Оуэн Пауэр поделился впечатлениями от дебюта в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Торонто» (5:2).

19-летний канадец провел на льду 19:50, сделал один силовой прием, заблокировал один бросок и завершил встречу с показателем полезности «+2».

«Я думаю, что был довольно спокоен, но пару раз нервничал. Как только вы убираете первую преграду с пути, вы как бы входите в ритм. Я думаю, что это немного успокоило мои нервы. Я знал, что Мэттьюс был с другой стороны, поэтому из-за этого больше волновался», — приводит слова Пауэра официальный сайт НХЛ.

8 апреля Пауэр был выбран «Сэйбрз» на драфте-2021 под общим первым номером. Защитник подписал стандартный контракт новичка на три года.

В текущем сезоне Пауэр выступал за университет Мичигана, где в 33 матчах NCAA набрал 32 (3+29) очка.