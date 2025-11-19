Хоккей
Сегодня, 14:40

Селебрини повторил достижение Гретцки, Кросби и Лемье

Руслан Минаев

Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини набрал 30 (13+17) очков в первых 20 матчах сезона НХЛ-2025/26.

19-летний канадец оформил хет-трик в ворота «Юты» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате.

Селебрини стал четвертым тинейджером (игроком до 20 лет), кто набрал 30 очков в первых 20 матчах сезона НХЛ. Ранее такое достижение покорилось Уэйну Гретцки, Марио Лемье и Сидни Кросби.

В прошлом сезоне Селебрини провел дебютный сезон в лиге — в 70 играх он набрал 63 (25+38) очка.

