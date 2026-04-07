Илья Протас дебютирует в НХЛ в матче «Вашингтона» с «Торонто» 9 апреля

19-летний форвард Илья Протас, ранее вызванный в основной состав «Вашингтона», дебютирует в НХЛ.

Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери сообщил, что белорус выйдет на лед 9 апреля в гостевом матче против «Торонто» в регулярном чемпионате лиги. Кроме того, специалист отметил, что братья Протасы сыграют в одном звене: Илья займет позицию центрального нападающего между своим старшим братом Алексеем и Томом Уилсоном.

В сезоне-2025/26 Илья Протас дебютировал в АХЛ, набрав 62 (28+34) очка в 66 матчах за «Херши».