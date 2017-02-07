19-летний форвард "Филадельфии" Конекны выбыл на 6 недель

Нападающий "Филадельфии" Трэвис Конекны пропустит порядка 6 недель из-за травмы нижней части тела, сообщает сайт "Летчиков". Текущий сезон для 19-летнего форварда является дебютным в лиге, и в 51 встрече регулярного чемпионата он набрал 22 (7+15) очка.

Травму Конекны получил в матче против "Сент-Луиса" (0:2), игрок после столкновения врезался в борт. Ранее сообщалось, что канадец получил повреждение колена.