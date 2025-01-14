19-летний Бедард набрал 100 очков в НХЛ

Форвард «Чикаго» Коннор Бедард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Таким образом, 19-летний канадец набрал 100 (34+66) очков в 112 матчах лиги. Он стал 24 игроком в возрасте до 20 лет, кому удалось набрать 100 очков. Бедарду потребовалось наименьшее количество матчей для этого со времен Сидни Кросби (80 матчей, сезон-2005/06).

В текущем сезоне Бедард провел 44 матча, в которых набрал 39 (12+27) очков.