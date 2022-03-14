18-летний Силлинджер стал самым молодым автором хет-трика в истории «Коламбуса» после Филатова

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Вегасом».

В составе «Блю Джэкетс» хет-трик оформил форвард Коул Силлинджер. Американец в возрасте 18 лет и 301 дня стал самым молодым автором хет-трика в истории клуба после Никиты Филатова (18 лет 230 дней).

В текущем сезоне Силлинджер провел 57 матчей, в которых набрал 21 (11+10) очко.