18-летние Фирстов, Афанасьев и Князев выбраны во втором раунде драфта-2019

"Миннесота" на драфте-2019 выбрала россиянина Владислава Фирстова. 18-летний форвард был выбран во втором раунде под общим номером 42.

Воспитанник школы "Локомотива" в минувшем сезоне играл в USHL в составе "Ватерлоо Блэк Хоукс". На его счету 58 (26+32) очков в 62 играх регулярного чемпионата и 2 передачи в 6 матчах плей-офф.

Под номером 45 "Нэшвилл" выбрал еще одного 18-летнего нападающего из России Егора Афанасьева. В сезоне-2018/19 он также играл в USHL за "Маскегон Ламберджекс". Он отметился 62 (27+35) очками в 58 матчах регулярного чемпионата и 6 (2+4) очками в 8 встречах плей-офф.

Под номером 48 был выбран Артемий Князев из "Шикутими Сагенинз" (QMJHL). Его подписал "Сан-Хосе". 18-летний защитник провел 55 матчей и набрал 34 (13+21) очка в регулярном чемпионате-2018/19 и сделал 2 голевых передачи в 4 встречах плей-офф.