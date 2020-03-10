18 лет назад Набоков забросил шайбу в ворота «Ванкувера»

10 марта 2002 года в матче против «Ванкувера» (7:4) российский голкипер «Сан-Хосе» Евгений Набоков стал седьмым вратарем в истории НХЛ, которому удалось поразить ворота соперника.

Также Набоков является единственным голкипером, который забросил шайбу в большинстве, и первым, кто родился не в США или Канаде и отличился голом.

Всего за «Сан-Хосе» Набоков провел 10 сезонов, в 2001-м завоевав Колдер Трофи. Всего на счету россиянина 783 матча в НХЛ, в которых он 66 раз сыграл на ноль при 91,1 проценте отраженных бросков.