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18 лет назад Набоков забросил шайбу в ворота «Ванкувера»

08:20
Евгений Набоков. Фото nhl.com
Евгений Набоков. Фото nhl.com
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10 марта 2002 года в матче против «Ванкувера» (7:4) российский голкипер «Сан-Хосе» Евгений Набоков стал седьмым вратарем в истории НХЛ, которому удалось поразить ворота соперника.

Также Набоков является единственным голкипером, который забросил шайбу в большинстве, и первым, кто родился не в США или Канаде и отличился голом.

Всего за «Сан-Хосе» Набоков провел 10 сезонов, в 2001-м завоевав Колдер Трофи. Всего на счету россиянина 783 матча в НХЛ, в которых он 66 раз сыграл на ноль при 91,1 проценте отраженных бросков.

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