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11 октября, 13:58

17 из 49 опрошенных игроков НХЛ назвали Макдэвида главным претендентом на «Харт Трофи»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

НХЛ провела опрос среди хоккеистов по поводу главного претендента на награду «Харт Трофи» в новом сезоне.

«Харт Трофи» вручают игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды по итогам регулярного чемпионата.

17 из 49 опрошенных хоккеистов назвали фаворитом нападающего Коннора Макдэвида («Эдмонтон»). Второе место разделили форвард «Торонто» Остон Мэттьюс и защитник «Колорадо» Кейл Макар, которые получили по 10 голосов.

По 2 голоса получили Никита Кучеров («Тампа»), Натан Маккиннон («Колорадо») и Митч Марнер («Торонто»). По 1 голосу у Артемия Панарина («Рейнджерс»), Джонатана Юбердо («Калгари»), Джека Хьюза («Нью-Джерси»), Клейтона Келлера («Аризона»), Романа Йоси («Нэшвилл») и Виктора Хедмана («Тампа»).

Ранее в опросе НХЛ 32 из 50 хоккеистов назвали «Колорадо» главным претендентом на победу в Кубке Стэнли.

Источник: https://www.nhl.com/news/2022-2023-hart-trophy-picks-chosen-in-player-poll/c-336232776
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Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 2 3
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 1 2
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 1 2
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 2 3
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 1 2
Логан Кутюр

Логан Кутюр

Сан-Хосе

 2 1
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 1 1.00
Юусе Сарос

Юусе Сарос

Нэшвилл

 1 1.00
Кевин Ланкинен

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