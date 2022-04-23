16-й раз в истории НХЛ российский хоккеист набрал 100 очков за сезон
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (6:3). Теперь на его счету 101 (45+56) очко в этом сезоне.
Шестнадцатый раз в истории североамериканской лиги российский хоккеист набрал не менее 100 очков за один сезон. Ранее это делали Никита Кучеров (2018/19, 2017/18), Александр Могильный (1992/93, 1995/96), Сергей Федоров (1993/94, 1995/96), Евгений Малкин (2007/08, 2008/09, 2011/12), Александр Овечкин (2005/06, 2007/08, 2008/09, 2009/10), Павел Буре (1992/93, 1993/94).
Таким образом, Капризов стал 7-м игроком в истории НХЛ, который набрал не менее 100 очков.
Кроме того, Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 100 очков за один сезон.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|78
|50
|28
|108
|2
|Рейнджерс
|78
|51
|27
|108
|3
|Питтсбург
|78
|44
|34
|99
|4
|Вашингтон
|77
|43
|34
|97
|5
|Айлендерс
|77
|35
|42
|80
|6
|Коламбус
|78
|35
|43
|77
|7
|Нью-Джерси
|77
|27
|50
|61
|8
|Филадельфия
|78
|24
|54
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|77
|56
|21
|118
|2
|Торонто
|78
|51
|27
|108
|3
|Тампа-Бэй
|77
|47
|30
|102
|4
|Бостон
|77
|47
|30
|99
|5
|Баффало
|79
|30
|49
|71
|6
|Детройт
|78
|30
|48
|70
|7
|Оттава
|78
|30
|48
|67
|8
|Монреаль
|78
|20
|58
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|78
|55
|23
|116
|2
|Миннесота
|78
|50
|28
|107
|3
|Сент-Луис
|78
|47
|31
|105
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|78
|43
|35
|91
|6
|Виннипег
|78
|35
|43
|81
|7
|Чикаго
|78
|26
|52
|63
|8
|Аризона
|77
|22
|55
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|78
|48
|30
|106
|2
|Эдмонтон
|78
|46
|32
|98
|3
|Лос-Анджелес
|79
|42
|37
|94
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|78
|38
|40
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
|7
|Сан-Хосе
|77
|30
|47
|72
|8
|Сиэтл
|77
|26
|51
|58
|23.04
|02:00
|
Коламбус – Оттава
|1 : 2 Б
|23.04
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|6 : 3
|23.04
|04:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|6 : 3
|23.04
|05:30
|
Аризона – Вашингтон
|- : -
|23.04
|19:30
|
Баффало – Айлендерс
|- : -
|23.04
|19:30
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|23.04
|19:30
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|23.04
|22:00
|
Бостон – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|116
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|77
|113
|
|
Джонни Годро
Калгари
|78
|109
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|78
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19