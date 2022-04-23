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Сегодня, 07:48

16-й раз в истории НХЛ российский хоккеист набрал 100 очков за сезон

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (6:3). Теперь на его счету 101 (45+56) очко в этом сезоне.

Шестнадцатый раз в истории североамериканской лиги российский хоккеист набрал не менее 100 очков за один сезон. Ранее это делали Никита Кучеров (2018/19, 2017/18), Александр Могильный (1992/93, 1995/96), Сергей Федоров (1993/94, 1995/96), Евгений Малкин (2007/08, 2008/09, 2011/12), Александр Овечкин (2005/06, 2007/08, 2008/09, 2009/10), Павел Буре (1992/93, 1993/94).

Таким образом, Капризов стал 7-м игроком в истории НХЛ, который набрал не менее 100 очков.

Кирилл Капризов. Капризов набрал 100-е очко в сезоне. Он первым сделал это в истории «Миннесоты»

Кроме того, Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 100 очков за один сезон.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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Капризов стал седьмым игроком из России, набравшим 100 очков в НХЛ
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 78 50 28 108
2 Рейнджерс 78 51 27 108
3 Питтсбург 78 44 34 99
4 Вашингтон 77 43 34 97
5 Айлендерс 77 35 42 80
6 Коламбус 78 35 43 77
7 Нью-Джерси 77 27 50 61
8 Филадельфия 78 24 54 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 77 56 21 118
2 Торонто 78 51 27 108
3 Тампа-Бэй 77 47 30 102
4 Бостон 77 47 30 99
5 Баффало 79 30 49 71
6 Детройт 78 30 48 70
7 Оттава 78 30 48 67
8 Монреаль 78 20 58 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 78 55 23 116
2 Миннесота 78 50 28 107
3 Сент-Луис 78 47 31 105
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 78 43 35 91
6 Виннипег 78 35 43 81
7 Чикаго 78 26 52 63
8 Аризона 77 22 55 50
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 78 48 30 106
2 Эдмонтон 78 46 32 98
3 Лос-Анджелес 79 42 37 94
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 78 38 40 87
6 Анахайм 78 30 48 74
7 Сан-Хосе 77 30 47 72
8 Сиэтл 77 26 51 58
Результаты / календарь
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28.04
23.04 02:00
Коламбус – Оттава
 1 : 2 Б
23.04 03:00
Миннесота – Сиэтл
 6 : 3
23.04 04:00
Эдмонтон – Колорадо
 6 : 3
23.04 05:30
Аризона – Вашингтон
 - : -
23.04 19:30
Баффало – Айлендерс
- : -
23.04 19:30
Детройт – Питтсбург
 - : -
23.04 19:30
Нью-Джерси – Каролина
 - : -
23.04 22:00
Бостон – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 116
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 77 113
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 78 109
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 77 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 78 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 51 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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Каролина

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