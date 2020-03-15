16 лет назад форвард «Торонто» Александр Могильный стал вторым российским хоккеистом, достигшим отметки в 1000 очков в НХЛ

15 марта 2004 года нападающий «Торонто» Александр Могильный, сделав три результативные передачи в матче против «Баффало» (6:5), стал вторым в истории НХЛ российским хоккеистом, набравшим 1000 очков. Первым этого рубежа достиг форвард Сергей Федоров.

На тот момент Могильный стал шестым хоккеистом из Европы, который набрал 1000 и больше очков. До него это кроме Сергея Федорова сделали Яри Курри, Яромир Ягр, Петер Штястны и Матс Сундин.

Всего Могильный провел в НХЛ 16 лет и за это время набрал 1032 (473+559) очка в 990 матчах. В 2000-м он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси». Могильный является членом тройного золотого клуба.

Из российских игроков с тех пор отметку в 1000 очков также преодолели Алексей Ковалев, Александр Овечкин и Евгений Малкин.