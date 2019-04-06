128 очков! Кучеров побил рекорд Могильного!

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Бостоном" набрал 2 (1+1) очка. В концовке встречи он поучаствовал в шайбе Тайлера Джонсона в пустые ворота.

25-летний форвард набрал 128-е (41+87) очко в этом сезоне. Кучеров побил рекорд Александра Могильного по количеству очков в одной регулярке для российских игроков.