128 очков! Кучеров побил рекорд Могильного!

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Бостоном" набрал 2 (1+1) очка. В концовке встречи он поучаствовал в шайбе Тайлера Джонсона в пустые ворота.
25-летний форвард набрал 128-е (41+87) очко в этом сезоне. Кучеров побил рекорд Александра Могильного по количеству очков в одной регулярке для российских игроков.
128 points for @86Kucherov. The most by any Russian-born player in a season. 🇷🇺 pic.twitter.com/uJZZS4h6WI– NHL (@NHL) 6 апреля 2019 г.
Rewriting history. 🇷🇺#KLUTCHEROV | #GoBolts pic.twitter.com/Ws3aPk0fNE– p - Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 6 апреля 2019 г.
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