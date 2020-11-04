«12 миллионов долларов в год? Скоро догонишь Бузову». Овечкин стал гостем Comedy Club

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал гостем шоу Comedy Club.

35-летний хоккеист посетил шоу вместе с женой, Анастасией Шубской. Ведущие долго представляли игрока, перечисляя все его заслуги в карьере. После этого в эфире прозвучала шутка о потенциальном новом контракте Овечкина в «Кэпиталз». Ведущие пошутили, что игрок, который может получить контракт с зарплатой в 12 миллионов долларов в год, скоро догонит певицу Ольгу Бузову по доходам и сможет купить Сызрань, учитывая курс рубля к доллару.

Также, Овечкин рассказал, что у него есть две мечты: выиграть олимпийское золото и вырастить дочь.

Игрок рассказал, что скромно отпраздновал 700-й гол в карьере в ресторане вместе с командой. Когда речь зашла о том, что Овечкин участвовал в бурных тусовках в молодости, хоккеист заявил: «Давайте не будем про это говорить».