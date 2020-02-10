Йокинен распорол артерию Зеднику. 12 лет одной из самых страшных травм в истории хоккея. Видео

12 лет назад в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Баффало» случилась одна из самых страшных травм в истории хоккея — нападающий «пантер» Олли Йокинен в падении распорол коньком сонную артерию своему партнеру по команде Рихарду Зеднику.

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Зедник сумел самостоятельно доехать до скамейки запасных, после чего начал терять сознание. На пути к раздевалке в сопровождении персонала хоккеист начал терять сознание. После этого врачи оказали ему первую помощь. Матч приостановили на 15 минут, со льда убрали кровь.

Врачам удалось спасти игрока. 7 марта врач «Флориды» Дэйв Зеноба, оказавший первую помощь хоккеисту, получил награду ADTGoodSportAward. Спустя пять дней хоккеиста выписали из больницы, отметив стабильно хорошее состояние нападающего.

Хоккеист отыграл во «Флориде» еще сезон, после чего покинул НХЛ. Он перешел в ярославский «Локомотив». Отыграв в ярославском клубе сезон-2009/10, он вынужден был вернуться в Словакию — клуб расторг контракт с ним. В 2011 году 35-летний форвард завершил карьеру после чемпионата мира.