Защитник «Колорадо» и сборной России Никита Задоров, несмотря на желание играть в НХЛ, заявил в эфире YouTube-канала «СЭ» о намерении завершить игровую карьеру на родине.

— В прошлые годы, когда у вас заканчивался контракт, вы допускали возможность возвращения в ЦСКА. Сейчас вы эту карту на переговорах с «Колорадо» даже не разыгрываете?

— Сейчас есть арбитраж. Да, когда был первый контракт, думал, вернуться или нет. И потом уже мы просили, чтобы быстрее велись переговоры. А сейчас есть арбитраж — ты идешь туда, судьи тебя оценивают, и ты получаешь свои деньги. Сейчас это намного легче, и эта карта не разыгрывается. В России я бы хотел поиграть. Но думаю, что еще молодой, и 100 процентов вернусь в Россию. ЦСКА — мой родной клуб. Я всю жизнь мечтал играть за него, все еще впереди.(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

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