Кучеров занял второе место в списке лучших игроков НХЛ по версии ESPN

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10 российских хоккеистов попали в список 100 лучших игроков НХЛ по версии ESPN на момент начала сезона-2024/25.

Первое место в рейтинге занял канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров — на втором месте, на третьей строчке — нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон.

Среди россиян в топ-10 попал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов занял 17-е место, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — 26-й в списке. 27-е место занял голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский, на 60-й строчке — вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин попал на 62-е место, вратарь «Флориды» Сергей Бобровский — на 83-й строчке. 89-м в списке идет форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, защитник «Юты» Михаил Сергачев — 93-й.

Список лучших хоккеистов НХЛ по версии ESPN на момент начала сезона-2024/25:

1. Коннор Макдэвид (нападающий, «Эдмонтон»)

2. Никита Кучеров (нападающий, «Тампа-Бэй»)

3. Нэйтан Маккиннон (нападающий, «Колорадо»)

4. Кэйл Макар (защитник, «Колорадо»)

5. Мэттью Ткачак (нападающий, «Флорида»)

6. Остон Мэттьюс (нападающий, «Торонто»)

7. Артемий Панарин (нападающий, «Рейнджерс»)

8. Микко Рантанен (нападающий, «Колорадо»)

9. Леон Драйзайтль (нападающий, «Эдмонтон»)

10. Александр Барков (нападающий, «Флорида»)

...

17. Кирилл Капризов (нападающий, «Миннесота»)

...

26. Игорь Шестеркин (вратарь, «Рейнджерс»)

27. Андрей Василевский (вратарь, «Тампа-Бэй»)

...

60. Илья Сорокин (вратарь, «Айлендерс»)

...

62. Александр Овечкин (нападающий, «Вашингтон»)

...

83. Сергей Бобровский (вратарь, «Флорида»)

...

89. Евгений Малкин (нападающий, «Питтсбург»)

...

93. Михаил Сергачев (защитник, «Юта»)