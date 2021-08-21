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1-й и 2-й номера драфта НХЛ-2021 вернутся в университет Мичигана

17:18
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Форварды Мэттью Бениерс и Кент Джонсон решили отложить свой дебют в НХЛ, сообщает TSN.

18-летние нападающие в сезоне-2021/22 продолжат выступление за университет Мичигана (NCAA).

На драфте НХЛ-2021 Бениерс был выбран «Сиэтлом» под 2-м общим номером, Джонсона задрафтовал «Коламбус» под 5-м общим номером.

Ранее стало известно, что 1-й номер драфта-2021 Оуэн Пауэр также вернется в университет Мичигана. Права на Пауэра в НХЛ принадлежат «Баффало».

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Иван Шитик все материалы автора

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