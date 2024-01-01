Хоккей
НХЛ
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ
Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 22:05

Свечников, Панарин и Шестеркин — в тройке российских звезд недели в НХЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Свечников.
Фото Getty Images

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц будут определять тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат будет складываться из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI.

А кто станет лучшим российским хоккеистом на следующей неделе? Получи фрибет 2024 рубля всем новым клиентам от PARI, следи за НХЛ и ставь на матчи!

Первой звездой прошедшей недели среди россиян стал нападающий «Каролины» Андрей Свечников. В трех матчах он набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «+4».

Второй звездой признан форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. В трех матчах он набрал 6 (5+1) баллов при показателе полезности «+6».

Третьей звездой месяца назван партнер Панарина, вратарь Игорь Шестеркин. Он сыграл в двух матчах и отразил 60 из 62 бросков, принеся «Рейнджерс» две победы.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ» (ИНН: 7703365167)

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Итоги года: переосмысливаем Нганну, Усика, Махачева и выставочные бои
Новый чемпион РПЛ и «Золотой мяч» Беллингему вошли в список футбольных прогнозов на 2024 год
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед сложным выбором
Королева Дании Маргрете II сообщила об отречении от престола
На Украине назвали возможную причину обвала фронта ВСУ
Экс-глава МИД Австрии отметила точность слов Путина о росте экономики РФ
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Знаешь ли ты прозвища российских игроков НХЛ? Попробуй выбить 10 из 10

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости