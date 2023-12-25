Капризов, Василевский или Ничушкин? Проголосуй за лучшего российского хоккеиста недели в НХЛ

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат складывается из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI. Топ-3 на прошлой неделе — Кирилл Капризов, Андрей Василевский и Валерий Ничушкин.

Вышеперечисленные хоккеисты проявили себя особенно ярко, но среди россиян были и другие заметные игроки. Например, Павел Бучневич и Никита Кучеров набрали по пять очков в трех матчах, Кирилл Марченко выбил три балла в трех играх, а Илья Сорокин помог «Айлендерс» выиграть две встречи из двух.