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Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 18:00

Георгиев, Кучеров и Тарасенко — в тройке российских звезд недели в НХЛ

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Александр Георгиев.
Фото Getty Images

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц будут определять тройку лучших российских игроков НХЛ.

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Первой звездой прошедшей недели среди россиян стал голкипер «Колорадо» Александр Георгиев. Он провел три матча, в которых его команда одержала три победы. Сам вратарь отразил 74 из 80 бросков и провел одну игру на ноль, показав коэффициент надежности 1,95.

Второй звездой признан форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. В трех матчах он набрал 5 (0+5) баллов при показателе полезности «0».

Третьей звездой месяца назван Владимир Тарасенко из «Оттавы». Он сыграл в трех матчах и отметился 4 (2+2) очками при показателе полезности «+2».

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