Зубов: «Работать с молодыми хоккеистами интереснее, чем со взрослыми»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Зубов рассказал о работе с молодыми хоккеистами национальной команды.

«Это новый вызов для меня, и какие-то требования, какие-то навыки приходится переосмысливать, , — приводит слова Зубова ТАСС. — Но работа с молодыми и талантливыми ребятами придает сил — это еще даже интереснее. Приятно видеть этот задор, эти эмоции ребят».

Специалист также рассказал, чему он учит молодых игроков.

«Хотим играть на своих сильных качествах: это скорость, агрессия и индивидуальное мастерство, чтобы все было нацелено на атаку. Так играли ЦСКА, «Рейнджерс», «Питтсбург», за которые я выступал. Такой хоккей интересен зрителям», — сказал он.

Олег Браташ покинул расположение сборной 12 ноября по личным причинам. Он передал свои обязанности главного тренера Зубову.

13 ноября сборная России сыграет против Швеции на Кубке Карьяла. Начало — в 15:00 по московскому времени.